Khởi tố tài xế xe biển xanh ‘làm luật’ xe tải

Ngoài ra, Công an huyện Nghi Xuân cũng phạt tài xế Hoàng 13 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng vì điều khiển xe biển xanh có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 19-12, Công an huyện Nghi Xuân nhận được phản ánh có một ô tô biển xanh 37A-9569 bật còi hụ chặn xe tải để kiểm tra giấy tờ và “làm luật” tài xế trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Lực lượng Công an huyện Nghi Xuân yêu cầu tài xế điều khiển xe công trên về trụ sở Công an huyện Nghi Xuân để làm rõ. Qua kiểm tra, phát hiện trong hơi thở của ông Hoàng có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Khám trên xe, công an thu giữ một số tờ tiền 100.000 đồng, 50.000 đồng rơi vãi trong xe. Tài xế Hoàng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.