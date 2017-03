Khởi tố tài xế xe khách tông chết nữ thí sinh đi thi đại học

Ngày 16/7, tin từ công an TX Hương Trà cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Nguyễn Xuân Sang (SN 1972, trú tại Quảng Trạch, Quảng Bình) do vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ.

Như thông tin đã đưa, khoảng 7h45 ngày 8/7, nữ thí sinh Nguyễn Thị Thúy An (SN 1994 tuổi, quê ở xã Gio Bình, H.Gio Linh, Quảng Trị) được chị gái của mình dùng xe máy BKS 74B1-03553 chở đến Trường THPT Đặng Huy Trứ (TX.Hương Trà) để làm thủ tục dự thi đại học đợt II. Khi hai chị em đi đến đoạn QL1A thuộc thôn Thanh Chữ, P. Hương An (TX Hương Trà) thì vừa lúc đó, ô tô khách mang BKS 73L-4573 do Nguyễn Xuân Sang điều khiển chạy cùng chiều (theo hướng Nam - Bắc) ở phía sau lao tới cán Thúy An chết tại chỗ. Theo quy định, xe khách nói trên chạy tuyến đường dài nên phải đi theo QL1A đoạn tránh TP Huế, tuy nhiên do tuyến đường này đã hư hỏng nặng nên tài xế phải chạy ẩu vào TP Huế, dù biết đó là đường cấm. Theo Trương Huyền - Đại Dương (Dân trí)