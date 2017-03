Khởi tố, tạm giam kẻ giả công an lừa đảo

Nguyễn Hoàng Hà tại cơ quan điều tra Công an Q.9 - Ảnh H.L.

Chiều 9-7, Nguyễn Hoàng Hà mặc áo công an, không đeo bảng tên, xưng là Vũ Hải Đăng, công tác tại Bộ Công an, đến tiệm Internet của ông Đồng Mạnh Tấn (43 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) để “làm luật” và bị Công an Q.Gò Vấp bắt giữ.Tại cơ quan điều tra, Hà khai khoảng tháng 5-2012, Hà đến chợ Dân Sinh (Q.1) mua một bộ áo quần công an, hai quân hàm trung úy, cùng giày, vớ, thắt lưng, mũ bảo hiểm công an để đi lừa đảo.Trước đó tối 11-6, Hà mặc đồng phục công an đến nhà trọ trên đường 385, P.Tăng Nhơn Phú (Q.9) giới thiệu với anh Nguyễn Văn Hùng , Phạm Văn Chỉnh (cùng ngụ trong xóm trọ) là “trinh sát ngoại tuyến” của Bộ Công an và nhận lời giúp “điều tra” tìm lại tài sản của anh Chỉnh bị mất với điều kiện anh Chỉnh phải chi 10% trong tổng số tài sản bị mất và đặt cọc 1 triệu đồng.10 ngày sau (21-6), Hà thông báo đã tìm lại được tài sản và yêu cầu anh Chỉnh đưa tiếp số tiền là 3,2 triệu đồng. Nhận được tiền, Hà bỏ trốn.