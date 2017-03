Khởi tố thanh niên chuyên đột nhập biệt thự

(PL)- Tin từ cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) ngày 13-3 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phan Bá Nhuần (trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.



Cuối năm 2015 và đầu 2016, nhiều gia đình ở TP Vinh trình báo họ bị kẻ trộm đột nhập biệt thự trộm nhiều tài sản tiền, vàng, điện thoại, iPad, máy tính. Trước tình hình trên, Công an TP Vinh phải xác lập chuyên án 216T để vào cuộc điều tra và truy bắt được Nhuần. Nhuần khai sau nhiều năm phiêu bạt nhiều địa phương, thời gian gần đây trở về TP Vinh. Ban ngày Nhuần đi quan sát các khu biệt thự, tìm sơ hở rồi ban đêm trèo tường đột nhập. Với phương thức trên, người này đã thực hiện thành công hàng chục vụ với tổng số tài sản lấy cắp khoảng 200 triệu đồng. Được biết với tuổi đời 23, Nhuần từng đi trại giáo dưỡng và đã có hai tiền án tội trộm cắp tài sản. ĐẮC LAM