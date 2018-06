Khởi tố thanh niên hút cát trộm trên sông

Ngày 9-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường (22 tuổi, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (theo khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự 2015).

Trường bị cấm đi khỏi nơi cư trú.



Nguyễn Văn Trường tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, ngày 25-5, Trường khai thác cát trái phép tại địa phương và đã bị Công an huyện Hưng Nguyên xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Hôm sau, Trường cùng hai người khác là Nguyễn Văn Thảnh và Nguyễn Văn Quế (đều trú xã Hưng Lợi) dùng phà sắt khai thác cát trái phép trên tuyến Sông Lam (đoạn chảy qua xóm 7, xã Hưng Lợi), bị công an bắt quả tang.

+ Trước đó, tháng 1-2018, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cũng bắt tạm giam Nguyễn Trung Châu (66 tuổi, nguyên chủ nhiệm Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành) vì đã cho 60 xã viên đi khai thác cát trái phép ở vùng giáp ranh với huyện Thanh Chương.