Khởi tố thanh niên khống chế người yêu cũ

Như tin đã đưa, sáng 27-9, do mâu thuẫn chuyện tình cảm nên Quang uống rượu bia rồi cầm dao đến nhà chị NTKN (ở đường Nguyễn Huệ, TP Huế) để hỏi chuyện. Tại đây hai bên có lời qua tiếng lại nên chị N. phản ứng. Quang liền rút dao ra khống chế chị N., gia đình chị này vội trình báo công an. Nhận được tin báo, hơn 100 công an và người thân đã có mặt để vận động Quang thả người. Sau bốn giờ đồng hồ thuyết phục, Quang chấp nhận buông chị N. và về nhà dưới sự bảo lãnh của gia đình.

VIẾT LONG