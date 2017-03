Khởi tố thêm 2 đối tượng "cát tặc" trên sông Tiền

Liên quan đến vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngự Bình, Dương Tấn Quốc, bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên (cát sông), ngày 13/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 đối tượng là Phan Thanh Dân (Phó Giám đốc Công ty); Lương Công Thành (Kế toán trưởng Công ty) cùng về hành vi nói trên.

Kết quả xác minh ban đầu, từ tháng 10/2011 đến nay, Thành cùng với Quốc và Dân khai thác cát trái phép trên sông Tiền, rồi bán lại cho các Công ty khác để thu lợi.

Cùng ngày, Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cũng cho biết, đang tạm giữ sà lan biển số TG-5545 do ông Lại Văn Ga làm chủ, để điều tra về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hậu (đoạn qua ấp An Bình, huyện Lấp Vò).



Theo V.Vĩnh - T.Lê (CAND)