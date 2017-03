Khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan vụ “đánh cờ tiền tỉ”

Thông tin trên vừa được Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn chính thức Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết chiều nay.



Theo đó 2 đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (tự Hùng “cải lương”) và Nguyễn Thanh Truyền (con trai Hùng, cùng ngụ ở phường 2, TP Sóc Trăng), bị khởi tố hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng cũng ký quyết định khởi tố bổ sung đối với Trần Văn Tân - nguyên Giám đốc trung tâm sát hạch và cấp giấy phép lái xe loại 3, về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, ngày 29/12/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Lèo - nguyên Phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, về hành vi “đánh bạc”.



Như tin đã đưa, ông Lèo và ông Tân đã nhiều lần “sát phạt” nhau dưới hình thức đánh cờ tướng ăn tiền, mỗi ván hàng trăm triệu đồng. Cá biệt, có ván lên đến 5 tỉ đồng. Kết quả, ông Lèo thua bạc ông Tân số tiền khoảng 22 tỉ đồng nhưng chỉ mới trả được 5 tỉ, số còn lại không có khả năng trả nợ.



Sau nhiều lần đòi nợ không được, ông Tân đã thuê Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền đến nhà ông Lèo xiết nợ và dọa “xử tử” cả nhà ông Lèo. Do bị “khủng bố”, ông Lèo đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp.



Tối 22/12, ông Lèo hẹn ông Tân đến quán bida máy lạnh Thy Tài 2 (đường Phú Lợi, phường 2, TP Sóc Trăng) để tiếp tục “chiến đấu” mong gỡ gạc được nợ, đồng thời điện báo với cơ quan Công an. Khi cả hai đang “sát phạt”, Công an Sóc Trăng đã ập vào quán bắt quả tang hai ông Lèo và Tân đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức cờ tướng.



Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ gần 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ liên quan đến việc gá nợ tiền đánh bạc giữa ông Lèo và ông Tân.



Sau khi vụ án xảy ra, dư luận người dân ở Sóc Trăng và khắp nơi trên cả nước luôn theo dõi diễn biến của vụ việc được coi là kỷ lục trong đánh cờ ăn tiền và nhiều vụ tiêu cực xoay quanh hai “quan cờ” này.



Theo PV (Dân trí)