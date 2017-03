Khởi tố thủ quỹ xã ôm tiền tỉ bỏ trốn

(PL)- Ngày 25-9, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã khởi tố, truy nã bà Võ Thị Huệ, thủ quỹ kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc), về tội lạm dụng tín nhiệm ẵm gần 1,1 tỉ đồng ngân sách xã bỏ trốn. Bà Huệ cũng là đại biểu HĐND xã Thuần Thiện khóa 2005-2010.

Từ đầu năm 2010, bà Huệ làm thủ quỹ UBND xã Thuần Thiện, đã thu giữ các khoản tiền xã bán đấu giá đất cùng các lệ phí khác với số tiền gần 1,1 tỉ đồng. Sau khi thu tiền, bà Huệ không nộp vào cơ quan chức năng mà ôm tiền cùng sổ sách bỏ trốn khỏi địa phương. Đ.LAM