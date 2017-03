Khởi tố trùm đường dây ma túy giả làm người dân tốt

Từ tháng 10-2015, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đường dây buôn ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An nên đã xác lập chuyên án 314C để tiến hành làm rõ. Qua điều tra cho thấy Chù đóng vai người dân tốt tại địa phương nhưng thực chất là trùm đường dây ma túy mới thiết lập.





Sáng 12-12, Chù đi cắt rừng lên vùng biên Việt-Lào gặp “đối tác” mua hai bánh heroin với giá 240 triệu đồng và 400 viên ma túy mang về nhà. Để qua mặt công an, lợi dụng trời rét, Chù rạch áo ấm bỏ heroin và ma túy vào rồi khâu lại. Sau đó, qua ĐTDĐ Chù hẹn với một mắt xích trong đường dây để trao áo ấm tại huyện Tương Dương (Nghệ An). Tuy nhiên, khi Chù mặc áo ấm “đi chơi” đến địa bàn xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn) thì bị công an bắt. Tang vật thu giữ gồm hai bánh heroin (trọng lượng gần 700 g) và 400 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp). Hiện cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đang mở rộng điều tra chuyên án trên.