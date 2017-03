Khởi tố trưởng, phó Phòng TN&MT huyện Nghi Xuân

Công an cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Duy Khương (chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Như chúng tôi đã thông tin, từ năm 1990 đến 2013, Nguyễn Văn Hóa (cán bộ địa chính thị trấn Xuân An) và Đậu Hữu Thân (nguyên chủ tịch thị trấn Xuân An) lập hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy II (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh qua sông Lam) thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, Hóa và Thân đã bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, công an phát hiện các bị can có liên quan đến vụ án nên khởi tố để điều tra.

Đ.LAM