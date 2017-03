khởi tố Tùng “lò gạch”

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang điều tra mở rộng về các hoạt động phạm pháp của Tùng cùng đàn em để xử lý.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 12-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM phối hợp Công an quận Phú Nhuận kiểm tra hành chính ngôi nhà 216F Nguyễn Đình Chính (đối diện Công an phường 11, quận Phú Nhuận). Khi đột kích vào trong ngôi nhà, công an phát hiện Tùng “lò gạch” (ngụ phố Mê Linh, TP Hải Phòng) có hai khẩu súng rulô (loại súng ám sát), một khẩu súng rulô tự chế và 44 viên đạn chì, bốn viên đạn hoa cải và gần 50 vũ khí gồm dao, mã tấu, rựa, 30 bộ dụng cụ sử dụng ma túy… Cùng bị bắt chung với Tùng còn có bốn người là vợ và đàn em của đối tượng.

Tùng “lò gạch” từ Hải Phòng vào TP.HCM, chiêu dụ thêm hàng chục bạn bè, đàn em hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…

Tại Công an quận Phú Nhuận, bước đầu Tùng khai nhận số vũ khí trên Tùng mua của nhiều đối tượng để trấn áp trong việc “mâu thuẫn làm ăn”. Trong đó, có một khẩu súng do người bạn gửi Tùng giữ và đi đâu không rõ.

LƯU NGUYỄN