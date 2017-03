Khởi tố tướng Phạm Xuân Quắc

Quyết định khởi tố ký ngày 12/5. Ông Quắc sinh năm 1946, sau 12 năm giữ cương vị Cục trưởng C14 tháng 12/2006 ông nghỉ hưu theo quyết định của Thủ tướng.

Việc khởi tố ông Quắc diễn ra cùng ngày với quyết định tạm giam thượng tá Đinh Văn Huynh (nguyên trưởng phòng 9 của C14) và hai nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ), Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên). Như ông Quắc, cả 3 người cùng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong thông báo hôm nay, thiếu tướng Thanh Hoa (người phát ngôn Bộ Công an) cho rằng, cơ quan điều tra đã đủ căn cứ xác định việc đưa tin sai sự thật về vụ án là do một số cán bộ điều tra và phóng viên.

Theo Bộ Công an, trong quá trình điều tra vụ án: "Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng cùng đồng bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc" và "cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ; tham ô tài sản tại Ban quản lý dự án PMU 18", đã có nhiều báo đưa tin liên quan đến cán bộ tiêu cực, tham nhũng, chạy án, hối lộ...

Trong đó, có bài: "Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng" (báo Thanh Niên). Ngay sau bài báo này, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ. Kết quả điều tra cho rằng, có những thông tin đưa lên báo không đúng sự thực, trong đó có tin đang trong quá trình điều tra, có tin không có trong hồ sơ vụ án...

Do đó, ngày 22/3/2007, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân (điều 258 Bộ luật Hình sự) và cố ý làm lộ bí mật nhà nước (điều 263). Hàng loạt phóng viên nội chính của các báo đã bị gọi hỏi để làm rõ về quy trình tác nghiệp, cũng như việc sử dụng các nguồn tin để viết bài trong vụ PMU 18. Trong số này có nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến.

Trong quá trình điều tra, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc với tư cách Trưởng ban chuyên án, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, là một trong những người cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo báo Thanh Niên số ra hôm nay, 13/5, trước khi viết bài: "Bùi Tiến Dũng khai đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng", phóng viên Nguyễn Việt Chiến đã gặp thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, tại phòng làm việc của ông này. Tại đây, ông Quắc cho biết, Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho vài chục người. Qua xác minh từ điều tra viên, phóng viên Việt Chiến được biết số người mà Bùi Tiến Dũng tung tiền chạy án lên tới gần 40 người. Đối chiếu với thông tin của tướng Quắc, phóng viên Việt Chiến viết bài: "Bùi Tiến Dũng khai đã đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng".

Sau khi bài báo đăng, ngày 17/4/2006, tướng Quắc có gặp ban biên tập báo và cho rằng: thông tin này không đúng. "Nếu các cậu nói Bùi Tiến Dũng khai đưa tiền chạy án cho hàng chục người thì không sao, nhưng nói đưa tiền chạy án cho 40 người là không đúng" (Thanh Niên). Một ngày sau Báo Thanh Niên đã đính chính với nội dung, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc phủ nhận thông tin nói trên.

Sáng nay, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Phong, Phó tổng biên tập báo Thanh Niên khẳng định có bằng chứng đáng tin cậy và "vẫn đang lưu giữ băng ghi âm liên quan đến nội dung anh Chiến đã viết". Cũng theo ông Phong, ngay sau khi báo ra, sáng nay nhiều luật sư liên lạc với ban biên tập đề nghị được bào chữa miễn phí cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cũng khẳng định, sẽ bảo về quyền và lợi ích chính đáng của 2 nhà báo vừa bị cơ quan an ninh bắt giữ.

Trước khi bị bắt, nhà báo Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến đều là tác giả của nhiều loạt bài điều tra chống tham nhũng trên Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Trong thời gian diễn ra vụ án tại PMU 18, họ là những phóng viên điều tra chủ chốt.

Nhà báo Nguyễn Văn Hải từng đoạt giải A báo chí toàn quốc về đề tài chống nạn cơm tù, xe cướp trên quốc lộ 1A. Hiện, báo Tuổi Trẻ mời luật sư Trần Văn Tạo (nguyên phó giám đốc Công an TP HCM) để bảo vệ quyền và lợi ích cho phóng viên của mình ngay từ giai đoạn đầu điều tra. Phía báo Thanh Niên mời Văn phòng luật sư Hà Đăng và luật sư Hoàng Văn Quánh bảo vệ cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến.