Khởi tố và tạm giam kẻ cướp ôtô tại Vincom

Sáng 19/6, theo tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi cướp tài sản và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đức Hoàn (29 tuổi), hôh khẩu tại phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, không nghề nghiệp, đang tạm trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ cướp xe ôtô rất táo tợn xảy ra vào trưa 9/6, bị hại là chị Phạm Hương Lan trú tại khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Khi chị Lan điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Hyundai i30 BKS 30S- 8868 xuống hầm B2 Trung tâm thương mại Vincom, tại 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng để gửi xe, lúc đang đi vào cầu thang bộ để lên trung tâm thương mại này thì bất ngờ bị một đối tượng nam giới lạ mặt dùng vật cứng tấn công vào vùng đầu làm chị choáng ngất. Ngay sau đó, đối tượng đã cướp túi xách bên trong có điện thoại di dộng, 4 thẻ ATM, 10 triệu đồng, chìa khóa xe ôtô, rồi lấy xe tẩu thoát… Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 12/6, tổ công tác đội chống cướp và cướp giật (Đội 8 - PC45, Công an TP Hà Nội) có sự phối hợp của Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt được thủ phạm là Phạm Đức Hoàn và thu hồi chiếc xe ôtô nêu trên trả lại chủ sở hữu. Theo Minh Khoa (CAND)