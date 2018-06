Khởi tố vận động viên Taekwondo đánh người yêu tử vong

Ngày 22-6, Cơ quan công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với Hà Anh Tuấn (24 tuổi, trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.



Hà Anh Tuấn.

Nạn nhân là chị Lô Thị Hà (23 tuổi, trú huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An), là người yêu của Tuấn.

Như đã đưa tin, ngày 11-6, Tuấn đưa chị Hà về nhà Tuấn để ra mắt người thân và mời cơm người yêu.

Trong lúc đang ăn cơm thì giữa Tuấn và chị Hà có mâu thuẫn, giận nhau. Chị Hà đứng dậy đi khỏi mâm cơm thì Tuấn bực tức hất văng cả mâm cơm rồi dùng ghế xếp lao theo đánh chị Hà.

Sau khi chị Hà gục xuống, Tuấn và người thân hốt hoảng đưa chị đi bệnh viện huyện cấp cứu rồi chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Hà đã tử vong hai ngày sau.



Sau khi chị Hà tử vong, Tuấn bị bắt giữ và cho rằng bản thân không phạm tội, không cố ý đánh người yêu chết.

Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã chứng minh rõ Tuấn đã cố ý gây thương tích dẫn đến chị Hà chết.

Được biết Tuấn từng học trường năng khiếu thể dục thể thao ở TP Vinh (Nghệ An) và trở thành vận động viên môn võ Taekwondo. Vừa qua, Tuấn trở về nhà làm nghề xây dựng và gặp quen chị Hà.

Chị Hà vừa tốt nghiệp cử nhân luật và vừa xin việc làm tại một công ty tư nhân trên địa bàn huyện Đô Lương.