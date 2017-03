Khởi tố vợ bỏ thuốc diệt chuột vào lòng heo đầu độc chồng

(PL)- Ngày 16-4, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đậu Thị Huệ (27 tuổi, trú xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội giết người.

Như đã thông tin, Huệ và ông Phan Trường Phi (30 tuổi) cưới nhau năm 2009, đã có một người con ba tuổi song hai người sống trong cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Ngày 25-3, ông Phi và Huệ giải quyết chuyện gia đình và thỏa thuận sẽ làm đơn ly hôn. Chiều đó, ông Phi mua lòng heo về luộc ăn tối. Trong lúc ông Phi ra ngoài lấy gia vị và trở vào thì lúc này Huệ ở trong bếp có biểu hiện khác lạ nên gặng hỏi thì Huệ nói “xin lỗi”. Cảnh giác, ông Phi nhìn vào nồi lòng thấy có váng màu đen nổi lên. Do vậy ông Phi mang nồi lòng đến báo công an. Sau đó cơ quan công an huyện đến khám nghiệm và thu giữ tại nhà hai người này một vỏ gói thuốc diệt chuột cực độc, cạnh đó còn có một gói còn nguyên. Lúc này, Huệ bỏ trốn và vài ngày sau mới đến công an đầu thú. Kết quả giám định đây là loại thuốc độc, ăn vào sẽ chết. Đ.LAM