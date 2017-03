Khởi tố vụ 20 côn đồ tấn công lực lượng chức năng

(PL)- Công an tỉnh An Giang chiều 12-4 cho biết Cơ quan CSĐT huyện Tri Tôn (An Giang) đã tạm giữ hình sự 16 người, đồng thời tiếp tục sàng lọc, truy xét nhiều người khác trong vụ 40 côn đồ dùng hung khí và xăng tấn công lực lượng chức năng bảo vệ công trình tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn.

Cùng ngày, công an đã khởi tố vụ án “chống người thi hành công vụ” trên. Theo báo Lao Động, sáng 10-4, tại ấp Cà Nà, xã Lương An Trà, Công ty Nông Trại Xanh tiến hành thi công dự án sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp tại xã Lương An Trà. Thời điểm này xuất hiện khoảng 40 đối tượng ra ngăn cản, dùng gậy, lưỡi hái, mã tấu, chai đựng xăng tấn công lực lượng chức năng bảo vệ thi công gồm công an, dân quân xã, dân phòng… gây cảnh náo loạn. Hậu quả, vụ việc khiến một cán bộ bị bỏng nặng do bom xăng tự chế, một người bị thương ở đầu hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Tri Tôn và hàng chục người thuộc lực lượng bảo vệ công trình bị thương nhẹ. TX