Chiều 20-11, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, xác nhận: Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án ba mẹ con chết thảm tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc (Long An) do có dấu hiệu tội phạm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Công Pha, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, cũng cho biết khởi tố vụ án là quy trình cần thiết trong quá trình điều tra. “Sau khi khởi tố, điều tra mới xác định chính thức đây là vụ tự tử hay vụ giết người” - ông nói.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, sáng 19-11, trên đường đi khám bệnh trở về, mẹ chồng chị Đỗ Thị Ái Nguyên (30 tuổi) đi ngang, thấy cửa nhà con dâu khép hờ nên vào xem thử. Khi vào trong, bà hoảng hốt thấy chị Nguyên cùng hai cháu nội Nguyễn Thị Như Huyền, 10 tuổi và Nguyễn Hoàng Khang, 9 tuổi nằm chết. Tất cả đều có vết thương sâu ở cổ.



Căn nhà nơi ba mẹ con chị Nguyên tử vong. Ảnh: HN

Điều tra ban đầu, công an tìm thấy thư tuyệt mệnh, nhiều tin trong điện thoại, thể hiện nội dung chị chán sống, không xứng làm “con dâu, làm mẹ, làm vợ”, “xin đưa hai con theo”. Hiện trường không có xáo trộn, không có dấu hiệu các nạn nhân chống cự; con dao dính máu là của gia đình, nằm gần thi thể chị Nguyên...

Từ việc điều tra ban đầu, các cơ quan tố tụng tỉnh Long An nhận định có thể người mẹ đã sát hại hai con rồi tự sát.

Giải thích động tác khởi tố vụ án dù đã có nhận định đây là vụ tự sát, một kiểm sát viên cao cấp (VKSND cấp cao tại TP.HCM) nói: Trước hết, đây là vụ án mạng. Những thu thập ban đầu về hiện trường, dấu vân tay, thư tuyệt mệnh, tin nhắn điện thoại… chỉ là hoạt động tiền tố tụng. Sau khi khởi tố vụ án, công an sẽ trưng cầu giám định, làm rõ tất cả những vật chứng thu thập được tại hiện trường như thư, tin nhắn có phải do chị Nguyên tạo ra; làm rõ dấu vân tay trên con dao, vết thương, triệu tập lấy lời khai tất cả những người biết việc… “Sau khi điều tra làm rõ mọi ngóc ngách, nếu xác định đây là vụ tự sát, công an sẽ đình chỉ vụ án” - vị kiểm sát viên nói thêm.