Khởi tố vụ án ba mẹ con chết thảm tại Long An

(PLO)- Chiều 20-11, Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, xác nhận với Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tiến hành khởi tố vụ án ba mẹ con chết thảm tại xã Phước Vĩnh Đông (Cần Giuộc, Long An) do có dấu hiệu tội phạm.