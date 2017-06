Khởi tố vụ án, bắt tạm giam chủ vũ trường UFO

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Thịnh về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 29-2, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát chống tội phạm ma túy Bộ Công an bất ngờ đột kích vào vũ trường nói trên, tạm giữ hàng trăm đối tượng, tịch thu 40 viên thuốc lắc, 21 túi ketamin và nhiều tài mà, cần sa dạng điếu. Ngoài ra, công an còn thu giữ một khẩu súng quân dụng, năm viên đạn và rất nhiều bao cao su chưa sử dụng.