Khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghi can cha giết con rồi chôn trong nhà

Tâm là nghi can vụ sát hại cháu Nguyễn Minh Thắng (năm tuổi, con ruột Tâm) rồi chôn ngay trong nhà khiến dư luận phẫn nộ mấy ngày nay.

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan điều tra bước đầu Tâm khai nhận khoảng 17 giờ ngày 15-9, Tâm cho cháu Thắng ăn bánh canh nhưng cháu không ăn và khóc đòi mẹ. Tâm đã đá cháu Thắng một cái vào ngực làm cháu té đập đầu vào tường. Sau đó Tâm đưa cháu Thắng vào giường nằm ngủ. Đến sáng hôm sau, Tâm kiểm tra thì phát hiện cháu Thắng đã chết. Tâm dùng xẻng và xà beng đào hố ở hành lang ngoài phòng khách chôn cháu Thắng và đến ngày 24-9 thì bị phát hiện.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 23-9, có một số người giới thiệu người của Công TNHH TW đóng tại KCN Biên Hòa là nơi chị Ch. (vợ của Tâm) đang làm việc đến nhà Tâm thăm hỏi với lý do là có con trai là cháu Thắng vừa mất. Nghe xong thì những người hàng xóm rất bất ngờ vì họ không hề nghe gia đình cũng như bất kỳ ai nói về việc này. Họ cũng không thấy gia đình tổ chức ma chay cho cháu Thắng. Nghi ngờ sự việc có nhiều uẩn khúc nên một người hàng xóm đã bí mật báo cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, khoảng 23 giờ ngày 23-9, cơ quan công an đã có mặt tại nhà và mời Tâm đến làm việc. Tại cơ quan công an, Tâm đã thừa nhận hành vi giết con ruột của mình. Đến 14 giờ ngày 24-9, cơ quan công an chở Tâm trở về nhà tiến hành khai quật hành lang phòng khách. Khi khai quật lên, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể cháu Thắng đã chết từ trước đó nhiều ngày. Ghi nhận ban đầu cho thấy cháu Thắng chỉ mặc quần đùi, đang trong tình trạng phân hủy, vùng đầu bị nứt nghi đánh bằng vật cứng.