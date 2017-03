Khởi tố vụ án đập phá xe chở lãnh đạo UBND tỉnh

Do mâu thuẫn trong quá trình lái xe chở khách, vào lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 6-11-2010, các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Anh Khoa (1983); Nguyễn Hoàng Anh Kiệt (1987), trú tại phường Lê Lợi thành phố Kon Tum; Nguyễn Phước Bảo Thịnh (1992) trú tại tổ 3 phường Nguyễn Trãi và Trần Đình Thuận (1987) trú tại hẻm 1 đường Hoàng Thị Loan (TP Kon Tum) đi trên ô tô biển kiểm soát 54T-0738 do Trần Đình Thuận điều khiển hướng Ngọc Hồi - Kon Tum. Khi về đến xã Diên Bình huyện Đác Tô thì gặp xe ô tô biển kiểm soát 81L-0669 do Nguyễn Đức Phú (1991) trú tại phường Yên Thế (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi cùng chiều.

Trong quá trình tránh vượt, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến thôn 5 xã Hà Mòn, huyện Đác Hà, bốn đối tượng Khoa, Kiệt, Thịnh Thuận dừng lại dùng tuýp sắt ra chặn đường. Do trời tối và cơn nóng giận đang bốc lên nên các đối tượng đã đập vỡ kính xe mang biển kiểm soát 82B-0754 do anh Nguyễn Tiến Dũng đang chở lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác về.

Khi phát hiện đánh nhầm các đối tượng đã lên xe bỏ chạy về hướng ngược lại. Đến cây xăng Đác Hà, bọn chúng phát hiện xe do Nguyễn Đức Phú điều khiển đang đổ xăng, bốn đối tượng trên ập vào dùng gậy sắt đập vỡ kính xe 81L-0669 và đánh hai người trên xe bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an huyện Đắc Hà tỉnh Kon Tum đã tiến hành truy bắt được bốn đối tượng gây ra vụ việc trên.

Theo Đinh Sỹ Tạo (NDĐT)