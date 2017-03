Khởi tố vụ án giết người, chặt xác tại quận 8, TP HCM

Trưa 28-2, vợ chồng ông Lâm Thiện Sơn (SN 1977, ngụ quận 10, tạm trú quận 8, TP HCM) đi chợ về thì phát hiện Lâm Kim La (SN 1981, em ông Sơn) chết trong tư thế treo cổ ở nhà vệ sinh. Ông Sơn đã tri hô và cùng hàng xóm cắt dây đem thi thể ông La ra phòng khách, đến công an trình báo.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Phòng Cảnh sát Điều tra về Trật tự xã hội, Phòng Khoa học Kỹ thuật hình sự thuộc Công an TP HCM cùng các cơ quan liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường. Lực lượng chức năng phát hiện trong phòng ngủ anh La có 3 con dao, thớt gỗ, 2 đièn pin tích hợp, roi điện và một số bộ phận cơ thể người đựng trong thùng giấy và bao tải. Trên tường phòng ngủ và nhà vệ sinh có dính vết màu nâu mờ nghi là máu.

Công an đã thu giữ nhiều vật chứng như băng keo, đá mài, chày, cây xĩa, nhiều dao và đặc biệt có 2 máy xay cùng nồi áp suất. Công an TP HCM xác định đây là vụ án giết người, nạn nhân được xác định là ông Lâm Chấn Lương (SN 1951, chú ông La) tử vong do đa chấn thương và bị đâm vào vùng cổ.

Theo NLĐO