Khởi tố vụ án giết người trong trại tạm giam

Theo ĐÔNG TRIỀU (TTO)



Bốn bị can này đều là phạm nhân tạm giam chung với Thường tại trại tạm giam Công an huyện Thới Bình (Cà Mau).Trước đó sáng 23-7, Công an huyện Thới Bình ra quyết định bắt tạm giam Dương Tấn Thường về tội cố ý gây thương tích. Thường được tạm giam chung phòng với chín bị can khác.Đến khoảng 16g30 cùng ngày, Thường đột ngột tử vong.Nghi ngờ cái chết của con mình có chuyện ẩn khuất nên gia đình khiêng thi thể Thường đến làm khó chính quyền sở tại.