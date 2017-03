Khởi tố vụ án lừa đảo ở Công ty Khải Thái

Theo công an, Công ty Khải Thái do Hsu Ming Jung (tên tiếng Anh là Saga) điều hành và người này câu kết với một số đối tượng người Việt Nam mở chi nhánh tại các tòa nhà văn phòng hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên. Sau khi qua đào tạo ngắn hạn, các cộng tác viên được giao ngay nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có khả năng tài chính để thuyết phục, dụ dỗ tham gia gửi tiền để công ty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao (36% đến 42%/ năm). Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỉ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỉ đồng, công ty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy tiền người sau trả lãi cho người trước và rút tiền ra để chiếm hưởng. Ngày 1-10, công an khám xét tại ba địa điểm của Công ty Khải Thái, thu giữ hơn 56 tỉ đồng tiền mặt và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, ba xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Công an cũng bắt khẩn cấp sáu người gồm Hsu Ming Jung, Nguyễn Mạnh Linh - giám đốc, Đoàn Thị Luyến - giám đốc điều hành, Đinh Thị Hồng Vinh - giám đốc điều hành văn phòng tại tòa nhà Plaschem, Tăng Hải Nam - giám đốc điều hành văn phòng tại tòa nhà Lotte, Trịnh Hòa Bình - kế toán trưởng công ty. Hiện nay công an đang truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan.

NGUYỄN DÂN