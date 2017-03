Khởi tố vụ án quan chức đánh cờ mỗi ván bạc tỉ

Theo đó, quyết định khởi tố vụ án do Đại tá Trần Quốc Thọ, Phó Giám đốc Công an Sóc Trăng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, ký ngày 28/12/2011 (chưa khởi tố bị can, chưa có lệnh tạm giam), theo Điều 248 BLHS.

Liên quan đến vụ quan chức đánh cờ tướng tiền tỉ gây xôn sao dư luận, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng quyết định tạm giữ hình sự và khám xét nơi ở và nơi làm việc của 4 người có liên quan gồm Nguyễn Thanh Lèo, Phó GĐ Sở GTVT Sóc Trăng; Trần Văn Tân, GĐ Trung tâm sát hạch và cấp bằng lái xe hạng 3 - Sóc Trăng; cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương” và Nguyễn Thanh Truyền.

Kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Thanh Lèo đầu thú, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng giúp đỡ việc do thua cờ tướng với ông Trần Văn Tân từ năm 2009 đến nay mà bị ông Tân thuê người đòi nợ, đe dọa. Trong khi đó ông Trần Văn Tân cho rằng ông Nguyễn Thanh Lèo mượn tiền của mình không trả. Sau đó qua đấu tranh ông Tân đã thừa nhận có đánh cờ tướng ăn tiền với ông Nguyễn Thanh Lèo; số tiền này được nhân lên theo số ngày chậm trả.

Ông Trần Văn Tân viện lý do phải đòi nợ ăn cờ tướng với ông Lèo là do thiếu tiền của cha con ông Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền - các “tay anh chị” cờ bạc, côn đồ ở Sóc Trăng.

Đại tá Phan Hữu Thúy cho biết, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, Cơ quan CSĐT Công an Sóc Trăng sẽ điều tra, xử lý vụ án nghiêm trước pháp luật, không bao che cán bộ sai phạm, với tinh thần kiên quyết, vô tư, khách quan.

Theo PV (Dân Trí)