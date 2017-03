Khởi tố vụ án sang chiết gas giả quy mô lớn

Trước đó, trinh sát Đội 3, PC46 kết hợp với lực lượng CSGT đường bộ Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra hành chính 2 xe ô tô tải BKS 67L-8641 và 67M-0922 đang lưu thông trên QL91; phát hiện 2 xe đang vận chuyển 210 bình gas các loại, không hóa đơn chứng từ và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hàng hóa. Ngay sau đó, PC46 đã khám xét Công ty Nhựt An (do ông Trương Bá Tài - SN 1978, ngụ ấp An Lộc, xã Châu Lăng, H.Tri Tôn, An Giang - làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm giám đốc, ủy quyền cho Bùi Phước Danh - SN 1970 - quản lý hoạt động kinh doanh.) Quá trình kiểm tra, PC46 phát hiện và thu giữ 160 bình gas các loại (có gas), 1.403 vỏ bình gas mang nhiều nhãn hiệu khác nhau như: Sài Gòn Petro, VT gas, Vina gas, Total gas, Shell gas… một số lượng lớn các loại tem chống hàng giả, niêm màng co giả và 210 quyển sổ ghi chép việc xuất bán gas cho khách hàng.