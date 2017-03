Ngày 9-11, Phòng PC 15 Công an TPHCM đã thực hiện các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Nghĩa (cán bộ Chi cục Thuế huyện Cần Giờ) và khởi tố, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Văn Mười, đội phó Đội thuế An Thới Đông, về hành vi “tham ô”.

Ông Nghĩa và ông Mười là người trực tiếp thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp của dân nhưng không nộp vào Kho bạc Nhà nước mà chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. M.ĐỨC - (Theo NLĐ)