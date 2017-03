Khởi tố vụ án vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)



Theo Sỹ Tuyên (TTXVN)

Cơ quan điều tra cũng đang xác minh các đối tượng liên quan để sớm khởi tố bị can đối với những người tham gia vụ vận chuyển, mua bán voọc- loại động vật hoang dã quý hiếm nguy cấp, thuộc nhóm 1B trong Sách đỏ.Trước đó, ngày 5/3, Viện Sinh thái học miền Nam (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã giám định và kết luận về số xương, thịt động vật rừng mà cơ quan chức năng huyện Thống Nhất phát hiện, bắt giữ trên địa bàn.Kết quả giám định của cơ quan này cho thấy số thịt, xương trên có tổng trọng lượng 24kg gồm 12 cá thể; trong đó có 2 con voọc bạc má, 3 con voọc chà vá, 5 con khỉ đuôi lợn và 2 con khỉ mặt đỏ.Đối với 5 cá thể voọc trên, thuộc nhóm 1B theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp.Số động vật quý hiếm trên được lực lượng Công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất phát hiện khi kiểm tra hai đối tượng khả nghi đang chở nhau trên xe gắn máy lúc 0 giờ ngày 26/2 trên tuyến Quốc lộ 20. Tổ Công an xã đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.Qua kiểm tra, hai đối tượng trên gồm Nguyễn Văn Thành (38 tuổi) và Lê Xuân Sai (58 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Kiểm tra trên xe gắn máy biển kiểm soát 36R2-3449 do hai đối tượng trên điều khiển, lực lượng công an xã đã phát hiện bên trong một bao tải đựng nhiều bộ xương, thịt động vật rừng.Làm việc với lực lượng chức năng, hai đối tượng trên đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến số xương, thịt động vật rừng trên, nên tổ công an xã đã tạm giữ phương tiện, tang vật sau đó chuyển cho Hạt Kiểm lâm liên huyện Thống Nhất-Trảng Bom xử lý theo quy định.Sau khi tạm giữ số tang vật trên, lực lượng Kiểm lâm liên huyện Thống Nhất-Trảng Bom đã gửi mẫu đến Viện Sinh thái học miền Nam để giám định và kết quả có 5 cá thể voọc thuộc nhóm nguy cấp 1B cần được bảo vệ nghiêm ngặt và cấm vận chuyển, buôn bán.Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật./.