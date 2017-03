Khởi tố vụ án vợ chồng chủ cơ sở cà phê bị sát hại

Chiều 26-1, Đại tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết công an đã khởi tố vụ án giết người và đang truy bắt hung thủ sát hại hai vợ chồng trong căn biệt thự ở Cai Lậy.

Trước đó, sáng 25-01, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát hình sự và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Bộ Công an, đã có mặt tại Tiền Giang để chỉ đạo cơ quan điều tra lập ban chuyên án truy xét thủ phạm.



Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến (bìa trái) đến xem xét hiện trường.

Như thông tin đã đưa, sáng 24-12, tại căn biệt thự số 113 quốc lộ 1A thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, mọi người phát hiện ông Lương Văn Đấu (67 tuổi) và bà Võ Thị Năm (63 tuổi) bị sát hại tại phòng ngủ lầu 2.

Sau cả ngày làm việc, công an trích xuất hình ảnh camera gắn ở biệt thự, xác định lúc 1 giờ 45 ngày 24-1 một nam thanh niên cao khoảng 1,8 m leo qua hàng rào phía trước góc phải, rồi đi theo lối bên hông đột nhập vào căn biệt thự. Nghi phạm đeo khẩu trang, mang găng tay, cầm búa, dao nhọn.

Công an xác định nạn nhân Đấu bị tám vết đâm, bà Năm bị ba nhát. Hiện trường có nhiều xáo trộn.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, thông tin camera an ninh của biệt thự quay được cảnh hung thủ ra tay sát hại hai nạn nhân trong phòng ngủ là không chính xác. “Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm kỹ càng nhưng phòng ngủ ở tầng hai nơi hung thủ sát hại hai nạn nhân và khu hành lang tầng hai không có camera an ninh” - Đại tá Nguyễn Văn Lộc nói.