Khởi tố vụ án, xác lập chuyên án truy tìm hung thủ

Phối hợp điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm hung thủ còn có trinh sát, điều tra viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B - Văn phòng phía Nam) Bộ Công an và công an các tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Một thành viên trong ban chuyên án cũng khẳng định thông tin đã xác định được hung thủ là chưa chính xác, bởi vấn đề liên quan đến hung thủ vẫn nằm trong vòng điều tra.

Từ khi vụ án xảy ra cho đến nay, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với công an các tỉnh trong khu vực để xác minh, thu thập các thông tin có liên quan. Bước đầu đã thu được những thông tin rất có giá trị phục vụ việc phá án. Tuy nhiên, có những lời khai từ nạn nhân còn sống là Nguyễn Nhật Trường khiến trinh sát, điều tra viên mất nhiều công sức để lần tìm đầu mối, xác minh nhưng sau đó mới vỡ lẽ là chưa đủ cơ sở. Như anh Trường khai báo trong đêm bị rượt bắn anh có mang theo 350 lượng vàng 24K, đã bị hung thủ cướp. Nhưng qua xác minh các tiệm vàng (đã bán vàng cho anh Trường theo lời khai của anh này) thì cơ quan công an chưa đủ cơ sở kết luận anh Trường bị cướp số vàng trên.