Khởi tố vụ bác sĩ lái xe "điên" cán chết 2 người

Chiều 12-10, cơ quan CSĐT Công an quận 10-TPHCM, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Trần Anh Huy (SN 1969, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 – TPHCM).

Do tính chất của vụ tai nạn giao thông khá phức tạp và nghiêm trọng nên Công an quận 10 cũng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Xe ôtô Toyota do bác sĩ Huy lái gây tai nạn được kéo đi giám định vào sáng 12-10

Trước đó vào sáng cùng ngày, PC45 đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp, phòng Kỹ thuật hình sự, phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TPHCM... đưa chiếc ôtô Toyota biển số 52P - 8312 do bác sĩ Huy điều khiển gây tai nạn vào chiều 7-10, đến đại lý Toyota trên đường Lý Thường Kiệt (Q. Tân Bình - TPHCM) để giám định.



Kết quả ban đầu của buổi giám định, cho thấy chiếc ôtô Toyota do bác sĩ Huy lái, không có lỗi làm kẹt chân ga như lời bác sĩ Huy khai tại cơ quan điều tra mà có dấu hiệu sau khi đụng chiếc ôtô khác, bác sĩ Huy mất bình tĩnh, không làm chủ tay lái dẫn đến gây ra tai nạn hàng loạt khiến 2 người chết, nhiều người bị thương, 3 ôtô (có cả xe của bác sĩ Huy) cùng hàng chục xe máy của các nạn nhân hư hỏng nặng.

...và kéo về trụ sở Công an quận 10 vào đầu giờ chiều 12-10

Thượng úy Chu Thị Thu Thủy, Phó trưởng Đội Tuyên truyền - Điều tra giải quyết TNGT (TT-ĐTGQ TNGT) PC67 Công an TPHCM, cho biết sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT có tham gia lập biên bản ban đầu, khám dấu vết bên ngoài, ghi nhận tình trạng của xe sau tai nạn.

Tuy nhiên do hậu quả của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng nên Ban Giám đốc Công an TPHCM đã giao PC45 thụ lý điều tra theo thẩm quyền, Phòng PC67 chỉ tham gia hỗ trợ. Còn theo thiếu tá Trần Thái Bảo, Phó trưởng Đội TT-ĐTGQ TNGT Phòng PC67, sau khi vụ tai nạn xảy ra, hai túi khí trên xe ôtô gây tai nạn bung bong bóng nhưng không vỡ.