Khởi tố vụ bé 6 tuổi ở Quảng Bình bị sát hại dã man

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã khởi tố vụ án hình sự tội giết người xảy ra tại phường Quảng Long để điều tra làm rõ cái chết của bé Trần Trung Nghĩa (thường gọi là bé Nô, sáu tuổi).



Ngay sau khi cháu Nghĩa bị mất tích, gia đình và người thân đã in ảnh cùng thông tin tìm cháu dán ở các ngả đường và được cộng đồng mạng chia sẻ.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình tích cực điều tra, truy tìm nghi can.



Được biết qua kết quả khám nghiệm, điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy vụ việc cháu Nghĩa là một vụ giết người nghiêm trọng. Cháu Nghĩa bị giết chết một cách rất dã man với nhiều vết đâm.

Về chi tiết phát hiện con dao nhọn Thái Lan cán vàng (loại dao thường dùng gọt hoa quả) ở khu vực Vũng Nổ, cách thi thể cháu Nghĩa khoảng 20 m, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đang tổ chức giám định.

Chiều 10-7, bà Trần Thị Lý (cô ruột của cháu Nghĩa) cho biết: "Kẻ sát hại cháu Nghĩa quá ác, quá tàn nhẫn. Chúng tôi nhận định cháu Nghĩa bị đưa ra khỏi nhà và sát hại ngay trong chiều tối 3-7. Phía cơ quan công an cũng như gia đình đã đặt ra nhiều khả năng để khoanh vùng đối tượng. Sáng nay, tôi đã cung cấp cho công an một số tình tiết..." - bà Lý nói.

Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 3-7, cháu Nghĩa chơi cùng cha mẹ và anh trai ở khu vực sân nhà của gia đình. Khoảng một giờ sau thì không thấy cháu Nghĩa. Mọi người tìm không thấy nên báo công an.

Hôm sau (4-7), Thượng tá Trần Bá Thường, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn, cũng đã ra thông báo về việc tìm cháu Nghĩa.

Sáng 8-7, người dân phát hiện thi thể cháu Nghĩa tại khu vực hồ nước gần nghĩa trang thuộc khu vực Vũng Nổ (phường Quảng Long). Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT phát hiện và thu giữ con dao nhọn Thái Lan cán vàng. Công an tỉnh Quảng Bình khẳng định không có chuyện bé Nghĩa bị sát hại để lấy nội tạng như một số tin đồn.

Những ngày qua, chính quyền địa phương và nhiều người dân đã đến thăm viếng, động viên gia đình vợ chồng anh Trần Văn Ất, chị Dương Thị Thảo (cha mẹ cháu Nghĩa).