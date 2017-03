Khởi tố vụ chém gục 2 đồng nghiệp trước cổng công ty

Khoảng 18 giờ ngày 11/9, tại Công ty may Hà Quảng thuộc khu Công nghiệp Bắc Lý (TP Đồng Hới - Quảng Bình), do trước đó xảy ra mâu thuẫn cá nhân nên sau khi đi làm về, Lưu Đức Chính bị Đặng Thành (SN 1991, trú tại Bắc Lý- Đồng Hới) và Trần Hậu Phúc (SN 1991, trú tại Thạch Ngọc- Thạch Hà- Hà Tĩnh), là công nhân cùng công ty chặn lại.

Ngay sau đó, cả ba đánh nhau ngay trước cổng công ty may Hà Quảng. Do bức xúc và thua thế vì bị Thành và Phúc đánh nên Chính đã rút dao thủ trong người ra đâm vào bụng khiến Phúc gục ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục dùng dao đâm vào bụng anh Thành, khi anh Thành bỏ chạy Chính tiếp tục phóng xe máy đuổi theo, may mắn là anh Thành trốn thoát được.

Anh Phúc sau đó được bạn bè đưa đi cấp cứu tại bệnh Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba - Đồng Hới, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã tử vong ngay sau đó. Bệnh nhân Đặng Thành hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Hới đã tạm giữ đối tượng để điều tra ban đầu, sau đó chuyển hồ sơ vụ án Giết người trên lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Sông Gianh (VTC News)