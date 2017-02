Khởi tố vụ cựu binh 62 tuổi bị đánh

Chiều 5-2, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), cho biết CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích để điều tra làm rõ vụ nhóm thanh niên hành hung cựu binh 62 tuổi, xảy ra trên địa bàn vào chiều 25-1 vừa qua.

Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, thực hiện các bước tố tụng để quyết định khởi tố bị can hay không.

Trước đó, ngày 2-2, luật sư (LS) Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Tiến Vin) cho biết đã cùng con gái ông Vin tới trụ sở Công an huyện Chương Mỹ gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.



Ông Vin được xác định là người cựu binh đã bị một nhóm thanh niên hành hung dã man vào ngày 25-1 vừa qua, vì cho rằng ông này gây va quẹt vào ô tô nhưng đã bỏ chạy.



Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự được ông Vin đồng kính gửi tới chủ tịch UBND TP Hà Nội, giám đốc Công an TP Hà Nội, viện trưởng VKSND TP Hà Nội, trưởng Công an huyện Chương Mỹ, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ, viện trưởng VKSND huyện Chương Mỹ.



Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án cựu binh 62 tuổi bị đánh.

Trong đơn, ông Vin đã đề nghị các cơ quan tố tụng nêu trên khởi tố vụ án hình sự theo Điều 104 BLHS về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác đối với nhóm thanh niên đã dùng hung khí gây thương tích cho ông.

Ông Vin cho rằng hành vi của nhóm thanh niên này là côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật và gây tổn hại sức khỏe cho ông, chỉ vì cho rằng xe thương binh do ông điều khiển quẹt vào xe của họ…