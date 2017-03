Khởi tố vụ hai trẻ bị nghi tiêm thuốc diệt cỏ

Ngày 5-12, theo tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra liên quan đến vụ hai anh em cháu Huỳnh Văn Quốc (bảy tuổi) và Huỳnh Quốc Em (2,5 tuổi) bị nghi tiêm thuốc diệt cỏ vào người. Ngày 3-12, cháu Em đã tử vong. Cháu Quốc đang trong tình trạng tiên liệu nguy kịch, đang được điều trị tại BV Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Theo cơ quan điều tra, việc khởi tố vụ án giết người là do có đủ cơ sở để khẳng định hai cháu Quốc, Em bị tiêm thuốc diệt cỏ Paraquat với hàm lượng cao vào người. Nghi can, theo lời khai của cháu Quốc, là mẹ ruột Nguyễn Thị Bé Đào (25 tuổi, ngụ ấp Phú Giao 2, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu). Tuy nhiên, đến nay chị Đào kiên quyết không thừa nhận hành vi tiêm thuốc độc vào con.

Bà Nguyễn Thị Bé Đào không hợp tác với cơ quan điều tra. Ảnh: KHÁNH LY

Trước đó, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã lên TP.HCM để tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an phường 10 (quận 10, TP.HCM). Các điều tra viên cũng đã gặp và hỏi cháu Quốc chung quanh vụ việc này. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, cháu Quốc kể do mẹ cháu giận gia đình, giận cha nên thường đánh hai anh em cháu. Ngày 9-11, chị Đào dùng cây đánh cháu Quốc chảy máu đầu. Mẹ ruột của chị Đào đã gọi Công an thị trấn Ngãi Giao đến can thiệp. Công an thị trấn ghi nhận vụ việc nhưng sau khi họ ra về chị Đào lại tiếp tục đánh con.

Ngày 12-11, sau khi đi bán vé số về, chị Đào đã rủ hai con đi ra phía rừng cao su gần nhà để chơi. Tại đây, chị Đào dùng ống chích tiêm vào đầu cháu Quốc và mông cháu Em. Sau đó chị Đào tự tiêm vào cổ tay trái của mình, lúc này trong kim tiêm có máu. Tiếp đó, chị Đào dùng nước trong chai nước suối mang theo đổ vào ống chích, lắc rồi tiêm vào tay cháu Quốc và mông cháu Em. Xong ba mẹ con trở về nhà. Chị Đào tắm rửa cho hai con. Lát sau ba mẹ con cùng ăn chả giò, khi đang ăn cả ba đều bị ói. Chị Đào vội đưa hai con đi bộ ra khỏi nhà. Cả ba mẹ con vừa đi vừa ói, đến đường lộ thì người dân thấy nên đã đưa ba mẹ con đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức.

Qua ngày sau, hai cháu được cha đưa về BV An Giang điều trị. Sau gần chục ngày nằm tại đây nhưng không có chuyển biến, hai cháu được chuyển lên BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) để điều trị tiếp. Công an cũng đã đưa ra các loại ống kim tiêm để cháu Quốc nhận diện loại kim tiêm mẹ cháu đã sử dụng để tiêm và cháu Quốc đã nhận diện được.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đây mới chỉ là lời kể của cháu Quốc, chưa đủ cơ sở để khẳng định chị Đào là người đã tiêm thuốc diệt cỏ vào hai con. Cơ quan điều tra đã tìm kiếm tại khu vực rừng cao su kim tiêm, vỏ chai nước như cháu Quốc kể là bị vứt lại tại đây nhưng không thấy. Trong khi đó, chị Đào hiện không hợp tác, không thừa nhận đã tiêm thuốc vào con và kiên quyết không cho kiểm tra phần cổ tay trái - nơi mà cháu Quốc khai chị Đào đã tự dùng kim tiêm vào mình.

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra để xem xét có khởi tố bị can hay không. Hiện sức khỏe của chị Đào vẫn rất yếu, da vàng, viêm phổi, không ăn uống và đang nằm tại nhà. Gia đình không chuyển chị Đào đi điều trị tuyến trên nữa.

TRÙNG KHÁNH