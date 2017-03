Khởi tố vụ hành hạ bé gái 9 tháng tuổi

Ngày 19/9, Đại tá Nguyễn Minh Thuấn - Giám đốc Công an Đồng Tháp - cho biết đã chỉ đạo điều tra làm rõ hành vi đánh đập dã man cháu Nguyễn Thị Như Ý (9 tháng tuổi, ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung), đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Theo thượng tá Lê Xuân Lãng - trưởng Công an huyện Lai Vung, ông Lê Thành Tám (cha dượng) và bà Nguyễn Thị Xuân Lan (mẹ cháu Như Ý) đã thừa nhận hành vi bạo hành đối với cháu Như Ý.

Mỗi khi hành hạ cháu, ông Tám đều dùng điện thoại di động ghi hình lại. Chiếc điện thoại đã bị thu giữ và cơ quan điều tra đang làm rõ thêm mục đích việc ghi hình này.

“Xem những hình ảnh bé bị đánh đập, hành hạ rất tàn nhẫn, chúng tôi hết sức xót xa!” - ông Lãng nói.

Ông Lãng cho biết Công an huyện Lai Vung đã có quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Lê Thành Tám (34 tuổi). Công an cũng đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan vụ bạo hành cháu Như Ý. Riêng bà Lan do đang nuôi con nhỏ trong bệnh viện nên công an sẽ mời làm việc chính thức sau khi cháu Như Ý bình phục.

Những vết thương ở chân cháu Như Ý

Cũng hôm qua, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cho biết qua hai ngày điều trị, tình hình sức khỏe cháu Như Ý đã tiến triển tốt.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vệ - trưởng khoa, bé bị đa chấn thương phần mềm, tuy không nguy hiểm nhưng phải điều trị kéo dài. Trên thân thể bé, ngoài nhiều vết bầm tím, còn có ba vết thương khá nghiêm trọng ở dưới hai lòng bàn chân và ở mặt trước đùi trái.

“Chúng tôi xác định mấy vết thương này là do ai đó dùng lửa dí vào gây phỏng. Nó đã lở loét, bị tổn thương sâu nên khó điều trị” - bác sĩ Vệ nói.

Tại xã Long Hậu, ông Trần Văn Hùng - chủ tịch xã - nói gia đình bà Lan sống hơi biệt lập nên chuyện đánh đập cháu Như Ý khó lọt ra ngoài. Tình cờ mới đây một người dân phát hiện nên báo UBND xã. Xã liền cử cộng tác viên dân số đến nhà để nắm tình hình.

Khi biết rõ bé đang bị hành hạ, bị bỏ mặc, ông Hùng đã yêu cầu đại diện các đoàn thể và công an xã đến nhà bà Lan lập biên bản, đưa cháu Như Ý đi cấp cứu. Ban đầu gia đình bà Lan ngăn cản. Xã cương quyết cử cán bộ đem bé đến bệnh viện và lo chăm nuôi.

Theo ông Hùng, qua điều tra xác minh ban đầu có bốn đối tượng thừa nhận đã đánh đập bé Như Ý, kể cả Lê Thành Tám và mẹ cháu bé.

Theo Tuổi Trẻ