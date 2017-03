Khởi tố vụ lái xe taxi rồ ga lao thẳng vào 2 chiến sĩ công an

Trước đó, ngày 6-6, Công an TP Uông Bí đã bắt giữ đối tượng Lưu Mạnh Toàn, sinh năm 1978, trú tại tổ 37, khu 9, phường Vàng Danh, TP Uông Bí về tội chống người thi hành công vụ.

Theo Quảng Ninh online



Khoảng 7h15’, ngày 6-6, Công an phường Vàng Danh triển khai công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự ATGT - trật tự đô thị, phát hiện xe taxi biển kiểm soát 14A – 093.13 của hãng Phú Bình đỗ cạnh đường tàu cắt ngang đường liên khu thuộc tổ 8, khu 2, phường Vàng Danh.Trung tá Đỗ Hồng Quang, Trưởng Công an phường Vàng Danh cùng hai cảnh sát khu vực là Trung uý Đặng Ngọc Thành và Thượng sĩ Dương Thanh Tùng đến kiểm tra giấy tờ, nhưng lái xe không chấp hành.Tài xế taxi đã tăng ga lao thẳng xe vào hai chiến sĩ công an. Thượng sĩ Tùng tránh kịp, còn Trung úy Thành bị ô tô đâm ngã ra đường và bị bánh trước chèn qua bụng và đùi.Ngay sau đó, nhân dân và lực lượng công an đã bắt giữ tài xế taxi, đồng thời khẩn trương đưa Trung uý Thành cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí.Kết quả ban đầu xác định, Trung úy Thành bị rạn, lún sọ, bầm tím vùng ngực, đùi.