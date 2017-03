Khởi tố vụ nguyên Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ đánh bạc

Theo tài liệu điều tra, vào hồi 21h ngày 10/7, nhận được tin báo của quần chúng về việc một số người đang đánh bạc tại một phòng nghỉ của khách sạn Togi, trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và bắt quả tang ông Dũng cùng Nguyễn Văn Bản, trú tại Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Tiến Bản, Giám đốc Công ty TNHH 3-2 Từ Liêm và Nguyễn Công Phái, Chủ nhiệm HTX xây dựng 367 đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh "phỏm"; thu trên chiếu bạc gần 30 triệu đồng và thu tiền trong ví da của ông Nguyễn Văn Dũng 8 triệu đồng, tiền trong ví da của ông Nguyễn Văn Bản 40 triệu đồng, tiền trong cặp số của ông Nguyễn Tiến Bản 20 triệu đồng... Người và tang vật sau đó đã được chuyển cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT - Công an thị xã Cửa Lò đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Bản, Nguyễn Tiến Bản và Nguyễn Công Phái về tội đánh bạc. Các bị can sau khi bị tạm giữ đã được tại ngoại chờ xử lý.

Ngày 16/7, Đảng ủy Công an thị xã Cửa Lò đã có văn bản gửi Thường trực Huyện ủy Từ Liêm và Đảng ủy xã Đại Mỗ thông báo việc đảng viên Nguyễn Văn Dũng vi phạm pháp luật. Theo đó, UBND huyện Từ Liêm đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Dũng kể từ ngày 20/7.





Theo Đào Minh Khoa (CAND)