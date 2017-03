Khởi tố vụ sập nhà 4 tầng khiến 2 người tử vong tại Hà Nội

Theo kết quả điều tra ban đầu, căn nhà 41 Cửa Bắc (bên cạnh nhà 43) do bà Nguyễn Thị Vân (82 tuổi) làm chủ. Do căn nhà được xây dựng từ năm 1980 nên đã xuống cấp, bà Vân làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà và được UBND quận Ba Đình đồng ý cho sửa chữa, xây dựng lại nhà cũ nhưng với điều kiện phải thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong khi thi công và đáp ứng đúng theo quy định trật tự xây dựng của pháp luật.



Hiện trường vụ sập nhà khiến hai người tử vong.