Khởi tố vụ tai nạn trên sông Cái Răng

Sáng 21-3, vỏ lãi không biển kiểm soát do Hồ Trung Nam (ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) chở 12 du khách tham quan chợ nổi Cái Răng đã va chạm với một xà lan do Bùi Quốc Nghĩa (xã Phú Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) điều khiển. Hậu quả, ông Lê Văn Khôi (Việt kiều Mỹ) và Nguyễn Hữu Quân (ngụ TP.HCM) thiệt mạng, 10 người khác may mắn được người dân cứu sống.