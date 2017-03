Khởi tố vụ thảm án khiến 7 người thương vong ở Gia Lai

Vũ Văn Đản được xác định là nghi can duy nhất chém 4 người chết, 7 người bị thương vào chiều 23-8 tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 9 giờ sáng ngày 23-8, Đản cùng vợ là Nguyễn Thị Lan sang nhà anh Lê Trung Dũng (hàng xóm) đòi tiền nợ về đi chữa bệnh. Anh Dũng khất nợ, khi về nhà giữa Đản và vợ xảy ra cãi vã. Bực tức, Đản đã lấy dao rượt chém vợ nhưng chị này đã ôm con chạy thoát.

Bà Nguyễn Thị Liên (41 tuổi, quê Bình Định) mới lên Chư Prông làm thuê ở sát nhà Đản thấy sự việc sang can ngăn liền bị Đản chém tử vong tại chỗ. Đản sau đó đã cầm 2 con dao tiếp tục tìm giết vợ. Khi gặp ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi, quê Hải Dương) là hàng xóm đang phun thuốc sau rẫy cà phê sau nhà, Đản vung dao chém ông này tử vong.



Nghi can Vũ Văn Đản bị bắt giữ sau khi gây án

Không dừng lại, Đản tiếp tục sang nhà chị Lê Thị Thơm (33 tuổi, em dâu Đản) chém chị này cùng con gái là cháu Vũ Thị Vân (9 tuổi) tử vong. Các nạn nhân Vũ Văn Tuyên (31 tuổi, em ruột Đản), Vũ Công Doanh (32 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh (52 tuổi) cùng là hàng xóm Đản sang can ngăn cũng bị Đản chém trọng thương nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Chư Prông tiến hành truy bắt và đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày thì bắt được Đản. Hung khí thu giữ là 2 con dao to bản, dài khoảng 1m. Trước thông tin Đản có tiền sử bị bệnh tâm thần, Công an Gia Lai cho biết sẽ đưa nghi can đi giám định để củng cố chứng cứ, hồ sơ đưa theo đúng quy định.