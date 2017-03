Khởi tố vụ thảm sát ở Bình Phước

“Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án. Ban chuyên án với hàng trăm điều tra viên (ĐTV) của công an tỉnh vẫn đang phối hợp với các ĐTV của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ngày đêm khẩn trương truy bắt hung thủ” - tối 8-7, một lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước thông tin. Theo vị lãnh đạo này, đến 20 giờ ngày 8-7, các mũi trinh sát đang trên đường lần theo dấu vết hung thủ.

Đích thân bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo phá án

Sau khi nhận được báo cáo về vụ thảm sát tại ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước, chiều 7-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu Tổng cục Cảnh sát cử ngay những ĐTV giỏi vào hỗ trợ Công an tỉnh Bình Phước phá án.

Đến 11 giờ ngày 8-7, Đại tướng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Sau khi thắp nhang trước linh cữu sáu nạn nhân, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: “Tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Phước khẩn trương truy xét, sớm bắt đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất để xoa dịu bớt nỗi đau thương của gia đình”.

Tại buổi làm việc chiều cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Công an tỉnh Bình Phước phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ vụ thảm sát này.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đang chia buồn, an ủi mẹ của nạn nhân. Ảnh: N.ĐỨC





Sơ đồ địa điểm xảy ra vụ thảm sát. Đồ họa: L.HIỀN

Rất có thể nhóm hung thủ gây án để trả thù

Tối 8-7, một thành viên ban chuyên án vụ thảm sát cho hay: Hiện các dấu vết ở hiện trường vụ án đã được thu thập đầy đủ, chặt chẽ đúng theo quy định pháp luật. Những dấu vết để lại hiện trường cho thấy đây là một nhóm hung thủ, đã chuẩn bị rất kỹ kế hoạch gây án và thông thuộc mọi hoạt động của gia đình nạn nhân. Chúng đã lên kế hoạch từ trước và chọn đúng thời điểm 3 giờ 30 phút - 4 giờ sáng để ra tay nhằm tránh gây sự chú ý của hàng xóm.

“Thời điểm gây án là lúc mọi người thường ngủ say nhất. Việc trói các nạn nhân vào cột, bịt mắt cũng là nằm trong ý đồ của hung thủ. Rất có thể chúng sợ một trong các nạn nhân thoát chết nên bịt mắt nhằm xóa dấu vết hoàn toàn. Hiện các mối quan hệ của gia đình nạn nhân và những người liên quan đã được công an tiếp tục làm việc để thu thập thông tin phục vụ điều tra” - nguồn tin này thông tin.

Tối cùng ngày, một ĐTV khác của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin thêm: “Căn cứ vào hiện trường vụ án, đây không phải đơn giản là một vụ giết, cướp thông thường mà là một hành động trả thù có chủ đích. Bởi nhiều tài sản của nạn nhân vẫn còn ở hiện trường. Hiện ban chuyên án đang làm rõ các mối quan hệ của nạn nhân và thu thập thêm nhiều chứng cứ quan trọng khác để bắt những kẻ thủ ác máu lạnh ghê sợ này”.

Theo một nguồn tin chưa chính thức, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã tìm thấy khoảng 1,7 tỉ đồng tại vị trí đầu giường ngủ ở lầu 1 của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh, con gái lớn của chủ nhà.