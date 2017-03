Khởi tố vụ xã viên bắt giữ chủ nhiệm HTX

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 2-12, hàng trăm xã viên đã bắt giữ ông Dũng rồi áp giải về trụ sở UBND huyện với lý do “ông Dũng có sai phạm trong lúc giữ chức chủ nhiệm HTX”. Khi công an xã đến can ngăn thì một số xã viên đã phản ứng, dùng cây chống trả lại. Công an huyện đã chi viện lực lượng để kịp thời giải thoát ông Dũng và bắt tạm giữ bốn người liên quan.

H.ANH