Khởi tố vụ xâm hại voọc chà vá ở Ninh Sim

Ngày 9-3, thượng tá Trần Hữu Tượng, trưởng Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết CSĐT Công an Ninh Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 1973, trú Tân Khánh 2, Ninh Sim, Ninh Hòa) về hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm và nguy cấp.

Trước đó, sau một thời gian kiên trì mật phục, 15g ngày 21-1-2011, tổ công tác đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp kiểm lâm và Công an Ninh Hòa bắt quả tang tại cơ sở kinh doanh của ông Tuấn một lượng lớn động vật hoang dã cấp đông và còn sống cùng 52 bẫy thú.



Trong đó có một cá thể voọc chà vá chân đen (tên khoa học Pygathrix Nigripes) nặng 10kg, thuộc nhóm 1 động vật hoang dã quý hiếm nguy cấp, bị pháp luật hình sự VN nghiêm cấm săn giết hoặc sử dụng vào mục đích thương mại.



Tuấn khai nhận mua gom động vật rừng để bán cho các nhà hàng ở Ninh Hòa và Nha Trang từ bốn năm nay. Nguồn tin rò rỉ từ giới mua bán trái phép thịt rừng tiết lộ: voọc thường được gom về bà V., một đầu nậu lớn ở Madrak (Đắk Lắk) rồi “đi” biên giới Trung Quốc để tiêu thụ với giá rất hời.



Từ cuối 2007 đến nay, báo chí đăng tải sáu vụ xâm hại voọc (22 cá thể) ở Khánh Hòa nhưng chỉ có bốn vụ bị khởi tố bị can.Năm 2005, truyền thông trong và ngoài nước đưa tin phát hiện voọc chà vá chân đen xuất hiện ở rừng Hòn Hèo (Ninh Hòa) gây chấn động giới khoa học và bảo tồn. Tuy nhiên, nạn xâm hại loài thú quý đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng này vẫn liên tục xảy ra trên địa bàn. Hám lợi, nhiều người đi rừng vẫn lén lút săn lùng voọc. Mới đây, Bộ NN&PTNT có văn bản giao UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập Khu bảo tồn voọc chà vá chân đen ở Hòn Hèo.

Theo V.T. (TTO)