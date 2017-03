Không bao che, dung túng cán bộ sai phạm

(PL)- Đó là khẳng định của thiếu tướng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, tại buổi gặp mặt báo chí trao đổi về công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân chiều qua (15-11).

Theo Tổng cục, từ đầu năm đến nay đã có trên 100 vụ việc liên quan đến các sai phạm của cán bộ, chiến sĩ công an được báo chí phản ánh. Đối với những trường hợp sai phạm cụ thể đã sớm được cơ quan công an địa phương xử lý triệt để. Riêng trong hai tháng 8 và 9, Bộ Công an đã yêu cầu các đơn vị, địa phương báo cáo 30 trường hợp, trong đó có tám vụ nổi cộm như vụ thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh gây rối tại sân bay Đà Nẵng... Đến nay, công an đơn vị, địa phương đã kỷ luật 15 người (cấp bậc cao nhất là thiếu tá, thấp nhất là thượng sĩ, mức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân). Tổng cục cũng đánh giá cao việc Pháp Luật TP.HCM thông tin về hiện tượng mắc bệnh của cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trong “chuyên án O27Z” và Công an Hà Tĩnh trong “chuyên án đồng lửa”. Hiện Tổng cục đang phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết. K.THỦY