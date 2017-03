Không biết 1 tạ pháo giấu trong… than

Số pháo nói trên được cất giấu trong các bao than củi.

Vào 13 giờ, ngày 4-6 tại CKQT Cha Lo, trong quá trình làm thủ tục thông quan, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách BKS Lào, lái xe là Nguyễn Bùi Thạch (SN 1982, Nghệ An) điều khiển và chủ xe là Nguyễn Văn Linh (SN 1986) có 25 bao than.

Khi kiểm tra các bao than này, lực lượng chức năng đã phát hiện 100 hộp pháo hoa có trọng lượng 105 kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.



Toàn bộ số pháo lậu có trọng lượng trên 100 kg

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Linh khai nhận đã vận chuyển thuê số than cho một người tên Long từ Xa Vẳn Na Khệt (Lào) về Diễn Châu, Nghệ An với giá cước là 20.000 VNĐ/1 bao. Linh khai không biết trong than có hàng cấm.