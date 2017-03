Không bỏ qua nghi vấn nhỏ

Nhận định đối tượng này có khả năng đang thực hiện ý đồ lấy chiếc trộm xe, người trinh sát trẻ lập tức vòng xe lại, áp sát vỉa hè đối diện và quan sát hành vi của gã thanh niên.

Đúng như nhận định của thiếu úy Đức, đối tượng sau một hồi ngó nghiêng, lôi trong túi quần ra chiếc “vam” và nhét vào ổ khóa. Rất nhanh, thiếu úy Đức ập sang, dùng võ thuật khống chế đối tượng. Tên gian chống cự, bỏ chạy. Quyết không để đối tượng chạy thoát, thiếu úy Đức vọt lên, quật ngã và dùng khóa số 8 khóa chặt tay y.

Sau khi bị dẫn giải về Công an phường Phố Huế, đối tượng khai nhân thân là Ngô Trọng Thịnh, SN 1977, có 1 tiền án, 3 tiền sự, nghiện nặng, hiện trú ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Kiểm tra hành chính đối tượng, công an phường phát hiện 3 chiếc “vam” phá khóa, 2 điện thoại di động và 1 chiếc ví bên trong có hơn 3,2 triệu đồng.

Thịnh khai sáng cùng ngày, do lên cơn nghiện y lang thang ở khu vực Quỳnh Lôi, gặp và được một đối tượng biệt danh “cu Anh” đưa cho 3 chiếc “vam” phá khóa để đi trộm xe máy lấy tiền mua ma túy. Công an phường đã chuyển hồ sơ, đối tượng đến công an quận để xử lý.

