Khống chế con, tống tiền mẹ

Rùng rợn tin đồn bắt cóc trẻ em lấy phủ tạng bánCứ thấy người lạ là bắt, đánh vì nghi "bắt cóc trẻ em"Bị "vàng tặc" bắt cóc đưa vào rừng sâu làm nô lệLời kể đẫm nước mắt của các nạn nhân bị bắt cócSự thật vụ nữ sinh bị “bắt cóc tống tiền”



Sáng ngày 29-8-2011, thượng tá Phan Văn Nhẫn - Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Chí Linh (SN 1996, trú tại: ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh) về hành vi cướp tài sản.



Lúc 7h, ngày 22-8-2011, Kỳ vào nhà chị Đỗ Thị Lành (SN 1970) trú cùng thôn, thấy chị đang giặt đồ ở nhà dưới, còn em Nguyễn Thị Hào (SN 2000), học sinh lớp 3 trường Tiểu học xã Tịnh Kỳ (con của chị Lành) đang xem tivi ở nhà trên.



Kỳ dùng dao, băng keo, dây dù bịt miệng, trói em Hào lại để cướp tiền. Nhưng thấy em Hào không có tiền, Kỳ tiếp tục dùng dao khống chế em Hào đi xuống nhà dưới, đe dọa chị Lành đòi tống tiền. Quá hốt hoảng, chị Lành bảo từ từ đưa, rồi lợi dụng sơ hở của tên cướp, chị chạy thoát ra ngoài ra đường, kêu cứu.



Nhận được tin, Công an huyện Sơn Tịnh, Công an xã Tịnh Kỳ cùng nhân dân địa phương đã kịp thời đến hiện trường, khống chế bắt tên Kỳ cùng tang vật vụ án.Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Kỳ khai nhận: vì cần tiền để mua thẻ nhớ điện thoại nên nẩy ý định đi khống chế trẻ con, tống tiền. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Trần Văn (ANTĐ)