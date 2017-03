Khống chế kẻ dọa giết người, ba công an bị đâm

(PL)- Công an xã Tam Xuân 1 (Núi Thành, Quảng Nam) chiều 7-3 cho biết trong khi khống chế một nghi can tên Nguyễn Lực có hành vi dùng chất nổ dọa giết người, ba chiến sĩ công an đã bị người này dùng dao đâm bị thương.